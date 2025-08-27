Há controvérsias no julgamento de Bolsonaro? Juristas analisam No dia 2 de setembro, o STF começa a julgar o ex-presidente e outros sete réus Brasil Confidencial|Do R7 27/08/2025 - 10h42 (Atualizado em 27/08/2025 - 10h42 ) twitter

No dia 2 de setembro, o Supremo Tribunal Federal (STF) começa a julgar Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus acusados de comandar o núcleo central de um plano para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ao longo do caminho, o ministro Alexandre de Moraes acumulou uma série de críticas pela forma como conduziu o processo. Mesmo assim, criminalistas consultados pelo Estadão afirmam que as provas reunidas sustentam a acusação de que Bolsonaro articulou uma tentativa de golpe. Para eles, a condenação é certa — a dúvida, agora, está no tamanho da pena que será aplicada ao ex-presidente.

Para uma análise completa e detalhada sobre as controvérsias do julgamento, consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial.

