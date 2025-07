Invasão da IA no Spotify ameaça artistas e empobrece música No último dia 20 de junho, ouvintes da cantora Simone, conhecida pelo seu eterno hit natalino “Então é Natal”, foram surpreendidos... Brasil Confidencial|Do R7 21/07/2025 - 08h17 (Atualizado em 21/07/2025 - 08h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Brasil Confidencial

No último dia 20 de junho, ouvintes da cantora Simone, conhecida pelo seu eterno hit natalino “Então é Natal”, foram surpreendidos com o aviso de um single novo no Spotify: “Heartbeat Echo”. O título em inglês e a capa de arte simplista e cores neons, contudo, destoavam do trabalho da artista brasileira. E, com o play, veio a confirmação: definitivamente, o pop eletrônico genérico não era da artista.

Para entender melhor como a inteligência artificial está impactando a música e os artistas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial.

Leia Mais em Brasil Confidencial:

O paradoxo do tempo no esporte

Moraes revoga prisão domiciliar de idosas do 8 de janeiro

Japão: Extrema-direita avança no Parlamento do país