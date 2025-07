Juros: Copom decide hoje pausa no ciclo de alta na Taxa Selic Com a inflação desacelerando, mas alguns preços, como a energia, pressionados, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central... Brasil Confidencial|Do R7 30/07/2025 - 10h17 (Atualizado em 30/07/2025 - 10h17 ) twitter

Com a inflação desacelerando, mas alguns preços, como a energia, pressionados, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) decide nesta quarta-feira (30) se pausa o ciclo de alta na Taxa Selic, juros básicos da economia. Os analistas de mercado acreditam na manutenção da taxa no maior nível em quase 20 anos.

Para mais detalhes sobre essa importante decisão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial.

