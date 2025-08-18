Logo R7.com
Justiça manda Google a fornecer dados de dono de conta que ameaçou Felca

A Justiça de São Paulo decidiu neste domingo (17) em favor do influenciador digital Felipe Bressanim Pereira, conhecido como “Felca...

Brasil Confidencial|Do R7

A Justiça de São Paulo decidiu neste domingo (17) em favor do influenciador digital Felipe Bressanim Pereira, conhecido como "Felca". O tribunal determinou que o Google forneça, em até 24 horas, os dados de identificação de um usuário que enviou ameaças de morte ao youtuber. Caso a empresa não cumpra a ordem, poderá ser aplicada uma multa diária de até R$ 100 mil.

