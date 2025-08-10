Lisboa: Setor privado não quer pagar imposto quando economia vai bem
O economista Marcos Lisboa, ex-secretário de Política Econômica e sócio-diretor da Gibraltar Consulting, fez duras críticas à política comercial adotada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e alertou para os impactos negativos que o chamado “tarifaço” pode causar à economia brasileira. Segundo ele, as medidas protecionistas dos EUA desorganizam cadeias produtivas e representam uma ameaça maior do que se imagina.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial para entender todos os detalhes dessa análise impactante!
