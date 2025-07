Mandante da morte de Bruno e Phillips se torna réu por assassinatos Três anos após o crime, a Justiça Federal no Amazonas aceitou a denúncia do Ministério Público Federal (MPF) e tornou réu Rubén Dario... Brasil Confidencial|Do R7 21/07/2025 - 20h38 (Atualizado em 21/07/2025 - 20h38 ) twitter

Três anos após o crime, a Justiça Federal no Amazonas aceitou a denúncia do Ministério Público Federal (MPF) e tornou réu Rubén Dario Villar, conhecido como Colômbia, apontado como mandante das mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial para mais detalhes sobre este caso impactante.

