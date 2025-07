Montadoras apoiam decisão que limita importação de carros elétricos As montadoras de carros sediadas no Brasil apoiaram a decisão do governo que reduziu o prazo para estabelecer em 35% a alíquota de... Brasil Confidencial|Do R7 31/07/2025 - 19h58 (Atualizado em 31/07/2025 - 19h58 ) twitter

Brasil Confidencial

As montadoras de carros sediadas no Brasil apoiaram a decisão do governo que reduziu o prazo para estabelecer em 35% a alíquota de importação de veículos elétricos ou híbridos desmontados e que fixou cota para as empresas trazerem esses tipos de carros com isenção de impostos.

Para mais detalhes sobre essa importante decisão e suas implicações no mercado automotivo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial.

