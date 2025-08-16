Logo R7.com
Mortes por chuvas no Paquistão sobem para 344

O número de mortos em decorrência das chuvas torrenciais e enchentes que atingem o Paquistão subiu para 344, segundo autoridades locais...

O número de mortos em decorrência das chuvas torrenciais e enchentes que atingem o Paquistão subiu para 344, segundo autoridades locais neste sábado (16).

