Pele de pirarucu vendida a R$ 11 a unidade se transforma em bolsa de R$ 4 mil nos EUA

A pele do pirarucu, um peixe que já esteve na lista de espécies ameaçadas de extinção, se tornou uma matéria-prima cobiçada para bolsas...

Brasil Confidencial

A pele do pirarucu, um peixe que já esteve na lista de espécies ameaçadas de extinção, se tornou uma matéria-prima cobiçada para bolsas e acessórios que chegam a custar milhares de reais, no Brasil e no exterior.

Saiba mais sobre essa fascinante transformação e os desafios enfrentados por comunidades ribeirinhas consultando a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial.

