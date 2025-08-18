Pele de pirarucu vendida a R$ 11 a unidade se transforma em bolsa de R$ 4 mil nos EUA
A pele do pirarucu, um peixe que já esteve na lista de espécies ameaçadas de extinção, se tornou uma matéria-prima cobiçada para bolsas e acessórios que chegam a custar milhares de reais, no Brasil e no exterior.
Saiba mais sobre essa fascinante transformação e os desafios enfrentados por comunidades ribeirinhas
