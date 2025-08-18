Pele de pirarucu vendida a R$ 11 a unidade se transforma em bolsa de R$ 4 mil nos EUA A pele do pirarucu, um peixe que já esteve na lista de espécies ameaçadas de extinção, se tornou uma matéria-prima cobiçada para bolsas... Brasil Confidencial|Do R7 18/08/2025 - 10h59 (Atualizado em 18/08/2025 - 10h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Brasil Confidencial

A pele do pirarucu, um peixe que já esteve na lista de espécies ameaçadas de extinção, se tornou uma matéria-prima cobiçada para bolsas e acessórios que chegam a custar milhares de reais, no Brasil e no exterior.

Saiba mais sobre essa fascinante transformação e os desafios enfrentados por comunidades ribeirinhas consultando a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial.

Leia Mais em Brasil Confidencial:

SP: Cinco auditores aparecem suspeitos no esquema Ultrafarma/Fast Shop

Trump recebe Zelensky e líderes europeus para falar da paz na Ucrânia

Meteorologia prevê granizo e ventos de 100km/h no sul do país