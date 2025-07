Petrobras redução de 14% no preço do gás natural A Petrobras anunciou nesta manhã de segunda-feira (28) uma redução de 14% no preço do gás natural vendido às distribuidoras a partir... Brasil Confidencial|Do R7 28/07/2025 - 13h18 (Atualizado em 28/07/2025 - 13h18 ) twitter

Brasil Confidencial

A Petrobras anunciou nesta manhã de segunda-feira (28) uma redução de 14% no preço do gás natural vendido às distribuidoras a partir de 1/08. A medida reflete a contínua queda do preço do petróleo tipo Brent e a valorização do real frente ao dólar, fatores que têm permitido à estatal ajustar seus valores e promover um alívio para o mercado.

