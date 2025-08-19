Pix não discrimina empresas estrangeiras, diz Brasil aos EUA O Pix visa à segurança do sistema financeiro, sem discriminar empresas estrangeiras, respondeu o Brasil aos Estados Unidos, nesta segunda... Brasil Confidencial|Do R7 19/08/2025 - 08h18 (Atualizado em 19/08/2025 - 08h18 ) twitter

Brasil Confidencial

O Pix visa à segurança do sistema financeiro, sem discriminar empresas estrangeiras, respondeu o Brasil aos Estados Unidos, nesta segunda-feira (18). A afirmação consta da resposta encaminhada ao Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR), que abriu investigação contra o Brasil por práticas desleais.

Para mais detalhes sobre a posição do Brasil e as implicações dessa investigação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial.

