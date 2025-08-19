Pix não discrimina empresas estrangeiras, diz Brasil aos EUA
O Pix visa à segurança do sistema financeiro, sem discriminar empresas estrangeiras, respondeu o Brasil aos Estados Unidos, nesta segunda...
O Pix visa à segurança do sistema financeiro, sem discriminar empresas estrangeiras, respondeu o Brasil aos Estados Unidos, nesta segunda-feira (18). A afirmação consta da resposta encaminhada ao Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR), que abriu investigação contra o Brasil por práticas desleais.
O Pix visa à segurança do sistema financeiro, sem discriminar empresas estrangeiras, respondeu o Brasil aos Estados Unidos, nesta segunda-feira (18). A afirmação consta da resposta encaminhada ao Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR), que abriu investigação contra o Brasil por práticas desleais.
Para mais detalhes sobre a posição do Brasil e as implicações dessa investigação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial.
Para mais detalhes sobre a posição do Brasil e as implicações dessa investigação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial.
Leia Mais em Brasil Confidencial:
Leia Mais em Brasil Confidencial: