Preço do café cai pela 1ª vez depois de 18 meses, diz IBGE

Brasil Confidencial

Brasil Confidencial|Do R7

Brasil Confidencial

Ao divulgar a inflação oficial de julho nesta terça-feira (12), que marcou 0,26%, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelou uma percepção que não era registrada no país há mais de um ano: depois de 18 meses, o preço do café moído caiu.

