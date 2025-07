Quais são as cidades com mais roubos de celular? A cada cinco roubos e furtos de celular registrados no Brasil, um acontece na cidade de São Paulo, segundo dados divulgados nesta quinta... Brasil Confidencial|Do R7 24/07/2025 - 11h18 (Atualizado em 24/07/2025 - 11h18 ) twitter

A cada cinco roubos e furtos de celular registrados no Brasil, um acontece na cidade de São Paulo, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 24, no Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Apesar de reunir 5,6% da população brasileira, a capital paulista concentra 18,5% dos casos, com destaque para a atuação de gangues que agem de moto e de bicicleta.

