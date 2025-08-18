Logo R7.com
SP: Cinco auditores aparecem suspeitos no esquema Ultrafarma/Fast Shop

O Ministério Público de São Paulo ampliou as investigações sobre um esquema de corrupção que envolve créditos tributários e já levou...

Brasil Confidencial|Do R7

O Ministério Público de São Paulo ampliou as investigações sobre um esquema de corrupção que envolve créditos tributários e já levou à prisão empresários e auditores fiscais. Mais cinco auditores estão sendo investigados por suspeita de participação em um sistema que beneficiava empresas como Ultrafarma e Fast Shop.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial para mais detalhes sobre este escândalo de corrupção.

