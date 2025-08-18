SP: Cinco auditores aparecem suspeitos no esquema Ultrafarma/Fast Shop O Ministério Público de São Paulo ampliou as investigações sobre um esquema de corrupção que envolve créditos tributários e já levou... Brasil Confidencial|Do R7 18/08/2025 - 10h59 (Atualizado em 18/08/2025 - 10h59 ) twitter

O Ministério Público de São Paulo ampliou as investigações sobre um esquema de corrupção que envolve créditos tributários e já levou à prisão empresários e auditores fiscais. Mais cinco auditores estão sendo investigados por suspeita de participação em um sistema que beneficiava empresas como Ultrafarma e Fast Shop.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial para mais detalhes sobre este escândalo de corrupção.

