SP: Cinco auditores aparecem suspeitos no esquema Ultrafarma/Fast Shop
O Ministério Público de São Paulo ampliou as investigações sobre um esquema de corrupção que envolve créditos tributários e já levou à prisão empresários e auditores fiscais. Mais cinco auditores estão sendo investigados por suspeita de participação em um sistema que beneficiava empresas como Ultrafarma e Fast Shop.
