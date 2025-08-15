Tarifaço frustra setor de calçados de Franca, que tem EUA como 1º mercado externo O aumento de 50% nas tarifas alfandegárias dos Estados Unidos contra o Brasil atingiu em cheio a indústria de calçados de Franca, um... Brasil Confidencial|Do R7 15/08/2025 - 00h17 (Atualizado em 15/08/2025 - 00h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Brasil Confidencial

O aumento de 50% nas tarifas alfandegárias dos Estados Unidos contra o Brasil atingiu em cheio a indústria de calçados de Franca, um dos maiores polos do setor no país. Com produção anual de 50 milhões de pares e os EUA como principal destino de exportação, o setor emprega cerca de 40 mil trabalhadores na região.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial e fique por dentro de todos os detalhes dessa situação impactante!

Leia Mais em Brasil Confidencial:

Saiba o que foi destaque na manhã de hoje no Brasil Confidencial

Corrupção: Prefeito de São Bernardo é afastado e PF apreende R$ 14 mi com assessor; veja vídeo

Exclusivo: Polícia interdita clínica de idosos por maus-tratos e prende responsáveis