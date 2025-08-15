Logo R7.com
Tarifaço frustra setor de calçados de Franca, que tem EUA como 1º mercado externo

O aumento de 50% nas tarifas alfandegárias dos Estados Unidos contra o Brasil atingiu em cheio a indústria de calçados de Franca, um...

Brasil Confidencial|Do R7

O aumento de 50% nas tarifas alfandegárias dos Estados Unidos contra o Brasil atingiu em cheio a indústria de calçados de Franca, um dos maiores polos do setor no país. Com produção anual de 50 milhões de pares e os EUA como principal destino de exportação, o setor emprega cerca de 40 mil trabalhadores na região.

