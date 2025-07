Tarifaço: Governo já busca novos mercados para exportar produtos O governo federal mapeia mercados para o redirecionamento de produtos agropecuários que deixarão de ser exportados para os Estados... Brasil Confidencial|Do R7 27/07/2025 - 10h38 (Atualizado em 27/07/2025 - 10h38 ) twitter

O governo federal mapeia mercados para o redirecionamento de produtos agropecuários que deixarão de ser exportados para os Estados Unidos, caso a tarifa de 50% entre em vigor em 1º de agosto.

Para saber mais sobre as estratégias do governo e os impactos no agronegócio, consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial.

