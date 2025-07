Terremoto na Rússia desencadeia alerta de Tsunami no Pacífico Um poderoso terremoto de magnitude 8.8 atingiu a remota península russa de Kamchatka na madrugada desta quarta-feira (30/07, noite... Brasil Confidencial|Do R7 30/07/2025 - 10h17 (Atualizado em 30/07/2025 - 10h17 ) twitter

Um poderoso terremoto de magnitude 8.8 atingiu a remota península russa de Kamchatka na madrugada desta quarta-feira (30/07, noite de terça-feira no Brasil), provocando tsunamis e gerando alertas e ordens de evacuação em diversas regiões costeiras do Pacífico, incluindo o estado americano do Havaí, Japão e países da América Latina. O tremor, o maior registrado desde o terremoto de 9.0 que devastou o Japão em 2011, foi sentido com intensidade, mas características específicas do epicentro, que se localizou a 119 quilômetros a sudeste de Petropavlovsk-Kamchatsky e a uma profundidade de 19,3 a 20,7 quilômetros, resultaram em uma intensidade menor do que a esperada para sua magnitude.

Para mais detalhes sobre os impactos e as reações globais, consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial.

