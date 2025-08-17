Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Notícias R7 – Brasil, mundo, saúde, política, empregos e mais

Tiroteio em restaurante em Nova York deixa 3 mortos e 8 feridos

Um ataque a tiros ocorrido na madrugada deste domingo (17) em um restaurante no bairro Crown Heights, no Brooklyn, deixou três pessoas...

Brasil Confidencial

Brasil Confidencial|Do R7

Brasil Confidencial

Um ataque a tiros ocorrido na madrugada deste domingo (17) em um restaurante no bairro Crown Heights, no Brooklyn, deixou três pessoas mortas e outras oito feridas, segundo informações confirmadas pelo Departamento de Polícia de Nova York (NYPD).

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial.

Leia Mais em Brasil Confidencial:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.