Tiroteio em restaurante em Nova York deixa 3 mortos e 8 feridos
Um ataque a tiros ocorrido na madrugada deste domingo (17) em um restaurante no bairro Crown Heights, no Brooklyn, deixou três pessoas...
Um ataque a tiros ocorrido na madrugada deste domingo (17) em um restaurante no bairro Crown Heights, no Brooklyn, deixou três pessoas mortas e outras oito feridas, segundo informações confirmadas pelo Departamento de Polícia de Nova York (NYPD).
Um ataque a tiros ocorrido na madrugada deste domingo (17) em um restaurante no bairro Crown Heights, no Brooklyn, deixou três pessoas mortas e outras oito feridas, segundo informações confirmadas pelo Departamento de Polícia de Nova York (NYPD).
Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial.
Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial.
Leia Mais em Brasil Confidencial:
Leia Mais em Brasil Confidencial: