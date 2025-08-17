Tiroteio em restaurante em Nova York deixa 3 mortos e 8 feridos Um ataque a tiros ocorrido na madrugada deste domingo (17) em um restaurante no bairro Crown Heights, no Brooklyn, deixou três pessoas... Brasil Confidencial|Do R7 17/08/2025 - 12h58 (Atualizado em 17/08/2025 - 12h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Brasil Confidencial

Um ataque a tiros ocorrido na madrugada deste domingo (17) em um restaurante no bairro Crown Heights, no Brooklyn, deixou três pessoas mortas e outras oito feridas, segundo informações confirmadas pelo Departamento de Polícia de Nova York (NYPD).

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial.

Leia Mais em Brasil Confidencial:

‘Brasil será devastado se o aquecimento global sair do controle”

Trabalhadores +60 anos cresce quase 70% desde 2012 no país

Ucrânia: Trump recebe Zelensky e líderes europeus em Washington