Trump: Agora a meta é chegar a um acordo de paz
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou como “ótimo” e “bem-sucedido” o encontro que teve ontem com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. A reunião aconteceu no Alasca e durou três horas. Apesar do tom positivo, os dois líderes não chegaram a um acordo de cessar-fogo para a guerra na Ucrânia.
Para mais detalhes sobre essa importante reunião e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial.
