Trump ataca Brasília e irrita governador bolsonarista do DF Em mais um episódio de sua campanha de difamação contra o Brasil, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou a cidade de... Brasil Confidencial|Do R7 12/08/2025 - 16h19 (Atualizado em 12/08/2025 - 16h19 )

Em mais um episódio de sua campanha de difamação contra o Brasil, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou a cidade de Brasília ao anunciar “estado de emergência” na segurança pública de Washington DC.

Para mais detalhes sobre essa polêmica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial.

