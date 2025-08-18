Trump recebe Zelensky e líderes europeus para falar da paz na Ucrânia O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebe nesta segunda-feira o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e sete líderes... Brasil Confidencial|Do R7 18/08/2025 - 10h59 (Atualizado em 18/08/2025 - 10h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Brasil Confidencial

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebe nesta segunda-feira o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e sete líderes europeus para uma reunião decisiva sobre os rumos da guerra na Ucrânia. O encontro acontece na Casa Branca e é considerado um dos momentos mais delicados da diplomacia internacional desde o início do conflito, em fevereiro de 2022.

Para mais detalhes sobre essa importante reunião e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial.

Leia Mais em Brasil Confidencial:

SP: Cinco auditores aparecem suspeitos no esquema Ultrafarma/Fast Shop

Meteorologia prevê granizo e ventos de 100km/h no sul do país

Bolívia terá segundo turno inédito entre candidatos de direita