Trump recebe Zelensky e líderes europeus para falar da paz na Ucrânia
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebe nesta segunda-feira o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e sete líderes...
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebe nesta segunda-feira o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e sete líderes europeus para uma reunião decisiva sobre os rumos da guerra na Ucrânia. O encontro acontece na Casa Branca e é considerado um dos momentos mais delicados da diplomacia internacional desde o início do conflito, em fevereiro de 2022.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebe nesta segunda-feira o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e sete líderes europeus para uma reunião decisiva sobre os rumos da guerra na Ucrânia. O encontro acontece na Casa Branca e é considerado um dos momentos mais delicados da diplomacia internacional desde o início do conflito, em fevereiro de 2022.
Para mais detalhes sobre essa importante reunião e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial.
Para mais detalhes sobre essa importante reunião e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial.
Leia Mais em Brasil Confidencial:
Leia Mais em Brasil Confidencial: