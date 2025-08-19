Logo R7.com
Trump telefona para Putin e organiza reunião “para paz histórica”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que telefonou para o colega russo, Vladimir Putin, nesta segunda-feira (18),...

Brasil Confidencial

Brasil Confidencial|Do R7

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que telefonou para o colega russo, Vladimir Putin, nesta segunda-feira (18), após o encontro com o presidente da Ucrânia e líderes europeus, e o convidou para uma reunião tripartite, para discutir a paz entre Kiev e Moscou.

