Trump vai se reunir com Putin, mas não deve ter Zelensky junto

Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, concordaram em se reunir nos “próximos dias”, informou...

Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, concordaram em se reunir nos "próximos dias", informou o Kremlin. O local do encontro também já teria sido definido. Com a cúpula confirmada, a grande questão é: o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyy, participará do encontro? E o que isso significa para o prazo de cessar-fogo que Trump impôs a Moscou?

Para mais detalhes sobre essa importante reunião, consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial.

