Ucrânia: Trump recebe Zelensky e líderes europeus em Washington Emmanuel Macron, presidente da França; Friedrich Merz, chanceler da Alemanha; Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido; Giorgia... Brasil Confidencial|Do R7 17/08/2025 - 12h58 (Atualizado em 17/08/2025 - 12h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Brasil Confidencial

Emmanuel Macron, presidente da França; Friedrich Merz, chanceler da Alemanha; Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido; Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália; Mark Rutte, secretário-geral da OTAN; e Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, vão acompanhar o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, em seu encontro com o presidente Donald Trump, nesta segunda-feira, 18, na Casa Branca.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Brasil Confidencial e fique por dentro de todos os detalhes desse encontro crucial!

Leia Mais em Brasil Confidencial:

‘Brasil será devastado se o aquecimento global sair do controle”

Trabalhadores +60 anos cresce quase 70% desde 2012 no país

No “Altas Horas”, Felca diz ter recebido ameaças após denúncia