Zelensky rejeita concessões antes de negociação entre Trump e Putin

A Ucrânia não cederá suas terras, disse o presidente Volodymyr Zelenskiy neste sábado (9), rejeitando sugestões dos EUA de que um acordo...

Brasil Confidencial|Do R7

A Ucrânia não cederá suas terras, disse o presidente Volodymyr Zelenskiy neste sábado (9), rejeitando sugestões dos EUA de que um acordo com a Rússia poderia envolver a troca de territórios, enquanto Washington e Moscou se preparam para conversas entre seus líderes sobre o fim da guerra.

