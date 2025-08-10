Zelensky rejeita concessões antes de negociação entre Trump e Putin
A Ucrânia não cederá suas terras, disse o presidente Volodymyr Zelenskiy neste sábado (9), rejeitando sugestões dos EUA de que um acordo...
A Ucrânia não cederá suas terras, disse o presidente Volodymyr Zelenskiy neste sábado (9), rejeitando sugestões dos EUA de que um acordo com a Rússia poderia envolver a troca de territórios, enquanto Washington e Moscou se preparam para conversas entre seus líderes sobre o fim da guerra.
