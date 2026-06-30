Acredita no Primeiro Passo qualifica trabalhadores e impulsiona mais de 87 mil negócios no Brasil Programa conecta qualificação, trabalho e financiamento para ajudar brasileiros a conquistar autonomia financeira e transformar seus projetos em realidade

A podóloga Nazaré Mary Dornelas contou com o Acredita no Primeiro Passo para impulsionar o seu negócio Divulgação/MDS

Para milhões de brasileiros, a dificuldade não está apenas na falta de dinheiro. Muitas vezes, faltam também qualificação profissional, acesso a oportunidades e apoio para dar os primeiros passos. É justamente nesse cenário que o Programa Acredita, do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS), busca fazer a diferença.

A proposta do programa vai além da oferta de crédito. Ele foi criado para conectar três fatores essenciais para a inclusão produtiva: capacitação, empregabilidade e acesso a financiamento. A ideia é simples: ajudar as pessoas a se qualificarem, encontrarem oportunidades de trabalho e, quando necessário, terem acesso a recursos para empreender.

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Um dos pilares dessa iniciativa é a formação profissional. Por meio do Acredita no Primeiro Passo, pessoas inscritas no Cadastro Único podem participar de cursos gratuitos voltados às demandas do mercado de trabalho. As capacitações abrangem diferentes áreas, incluindo tecnologia, serviços, comércio e empreendedorismo. O programa também oferece orientação profissional e apoio para quem busca uma vaga de emprego.

A formação digital tem ganhado destaque dentro desse modelo de inclusão produtiva. Um exemplo é a parceria entre o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e a Amazon Web Services (AWS), que oferece capacitação em tecnologia e computação em nuvem. A iniciativa abre portas para áreas que estão entre as que mais crescem no mercado de trabalho atualmente.

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Alana da Silva, de Recife, foi uma das beneficiadas. A jovem participou da capacitação e, pouco tempo depois, conquistou o primeiro estágio na área de tecnologia. Para ela, a experiência representou uma mudança de perspectiva. “Eu consegui mudar minha jornada de trabalho. Vi outros horizontes, conquistei outras oportunidades”, conta.

Mas a capacitação sozinha nem sempre resolve. Por isso, o programa trabalha em rede com governos estaduais, prefeituras, instituições de ensino, empresas privadas e instituições financeiras.

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Essas parcerias ajudam a ampliar a oferta de cursos, criar oportunidades de contratação e aproximar trabalhadores das vagas disponíveis. Ao unir esforços dos setores público e privado, a iniciativa aumenta as chances de que a qualificação se transforme efetivamente em emprego e geração de renda.

Além da qualificação e das oportunidades de trabalho, o programa também apoia quem deseja empreender. Nesse caso, entra em cena outro elemento fundamental: o acesso ao crédito. Muitos pequenos negócios deixam de crescer porque seus proprietários não conseguem financiamento nos bancos tradicionais.

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Por conta disso, a iniciativa oferece microcrédito produtivo orientado, com condições mais acessíveis e acompanhamento técnico para aumentar as chances de sucesso dos empreendedores.

Nesse processo, o fundo garantidor exerce um papel importante. Na prática, ele funciona como uma segurança adicional para as instituições financeiras, reduzindo os riscos da operação. Isso facilita a aprovação de empréstimos para pessoas que muitas vezes não possuem patrimônio ou garantias suficientes para apresentar ao banco.

Segundo o governo federal, até maio de 2026, foram investidos R$ 16,45 bilhões e realizadas 1,64 milhão de operações de crédito. Já nas parcerias públicas, 560,66 mil pessoas inscritas no CadÚnico foram qualificadas.

Entre os beneficiados está a podóloga Nazaré Mary Dornelas, 53 anos, de Fortaleza. Com R$ 5 mil obtidos por meio da iniciativa federal, ela conseguiu melhorar seu espaço de atendimento e oferecer mais conforto aos clientes. “O programa acreditou no meu potencial e me deu a confiança para investir no meu sonho”, comemora.

Os resultados mostram que a combinação entre qualificação, oportunidades de trabalho e acesso ao crédito pode gerar transformações concretas. Quando uma pessoa recebe capacitação adequada, encontra portas abertas no mercado e tem acesso a financiamento para investir em seus projetos, aumentam as chances de construir uma trajetória de crescimento sustentável.

Para mais informações sobre o Programa Acredita no Primeiro Passo, não deixe de consultar o site oficial do Governo do Brasil.

*Este conteúdo é patrocinado pelo Governo do Brasil e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).