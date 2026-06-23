Entenda como políticas sociais atuam como ponto de partida para ascensão social O Programa Acredita no Primeiro Passo atua como mola propulsora social e econômica

Andrea é uma das beneficiárias do Acredita no Primeiro Passo André Oliveira/ MDS

Nos últimos dois anos, mais de 17 milhões de brasileiros saíram da pobreza e outros 5 milhões entraram no mercado formal de trabalho. Muito disso se deve a nova lógica de inclusão social utilizada pelo Governo do Brasil para oferecer oportunidades de mobilidade econômica para todos os brasileiros.

Um dos principais expoentes deste novo modelo de política pública é o Programa Acredita no Primeiro Passo, que integra um conjunto de ações que estão promovendo a retomada do crescimento do país “de baixo para cima”. O Acredita combate a pobreza gerando oportunidades, impulsionando pequenos negócios ao gerar emprego e fortalecer economias locais.

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Por meio da oferta de cursos de capacitação, geração de empregos e estímulo ao empreendedorismo, o Governo do Brasil mostra que acredita nas pessoas e cria condições reais para que elas cresçam. Trata-se de uma ponte real entre políticas sociais e crescimento econômico, sendo o ponto de partida para a inclusão produtiva.

Esta nova lógica de desenvolvimento combate a pobreza gerando oportunidades para brasileiros inscritos no CadÚnico, retirando-os da vulnerabilidade social. Para usufruir dos benefícios do Acredita, basta ter entre 16 e 65 anos e estar com seus dados atualizados na plataforma.

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O Cadastro Único é a principal ferramenta do Governo do Brasil para identificar famílias de baixa renda por todo o território nacional e assim fazer a seleção e inclusão destas famílias em programas federais.

O cadastro pode ser feito por qualquer família que possua renda mensal por pessoa de até meio salário mínimo. Para isso, basta ir a um posto de atendimento na cidade onde a família mora.

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Para mais informações sobre o Programa Acredita no Primeiro Passo, não deixe de consultar o site oficial do Governo do Brasil.

*Este conteúdo é patrocinado pelo Governo do Brasil e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).