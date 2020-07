1º vice da Câmara defende derrubar veto à desoneração da folha

Veto pode prejudicar a geração de empregos, avalia Pereira Luis Macedo/Câmara dos Deputados

O primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcos Pereira (Republicanos-SP), defendeu nesta quarta-feira (8) a derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro à extensão da desoneração da folha de pagamentos.

"Atravessamos um momento em que é preciso pensar em todas as formas de manter empregos. A volta da oneração da folha pode levar muitos brasileiros ao desemprego", escreveu o deputado em uma rede social.

A desoneração da folha de pagamentos para setores que empregam de forma intensiva termina em 2020. Na avaliação de Marcos Pereira e de outros parlamentares, a medida de ser estendida até 2021.

Dentro com Congresso Nacional, Pereira e outros líderes partidários já articulam a derrubada do veto à MP (Medida Provisória) 936, caso não haja um recuo do Planalto sobre o tema. Para o relator da proposta, deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), existe a sinalização de prorrogação do benefício até dezembro de 2021 devido à pandemia do novo coronavírus.