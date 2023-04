100 mil venezuelanos refugiados e migrantes no Brasil são atendidos pela operação Acolhida Na última quinta-feira (30), voo de Boa Vista a Curitiba levou 144 passageiros, segundo a Casa Civil 100 mil venezuelanos refugiados e migrantes no Brasil são atendidos pela Operação Acolhida

Brasil | Do R7, em Brasília

Abrigo da operação Acolhida em Boa Vista (RR) Wellington Valadares/Ministério da Defesa - Arquivo

A operação Acolhida, que faz atendimento humanitário no Brasil, já atendeu 100 mil refugiados e migrantes da Venezuela desde a última quinta-feira (30), quando um voo saiu de Boa Vista, em Roraima, com 144 passageiros, que desembarcaram em Curitiba, no Paraná.

O projeto de interiorização de venezuelanos teve início em abril de 2018, durante a gestão de Michel Temer (MDB), e consiste na realocação voluntária, ordenada e gratuita de refugiados e migrantes venezuelanos em situação de vulnerabilidade.

De acordo com dados da Casa Civil da Presidência da República, os municípios que mais receberam pessoas refugiadas e migrantes foram Curitiba (PR), São Paulo (SP), Chapecó (SC), Dourados (MS) e Manaus (AM).

O perfil dos refugiados e migrantes do país vizinho é majoritariamente de pessoas que dependem de serviços públicos básicos, como os oferecidos pelo Sistema Único de Assistência Social (Suas) e pelo Sistema Único de Saúde (SUS), como o acesso a programas de transferência de renda.

Dados de janeiro deste ano mostram que quase 207 mil pessoas venezuelanas, incluindo refugiados, estão no Cadastro Único de programas sociais do governo. Desse total, 135,5 mil recebem o Bolsa Família, e outros 3.800, o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Segundo a Casa Civil, a operação é estruturada em torno de três eixos: ordenamento de fronteira; acolhimento; e interiorização. Pelo último eixo, são ainda quatro modalidades: institucional; reunificação familiar; reunião social; e vaga de emprego sinalizada.









































Venezuelanos no gramado ao lado da rodoviária, da capital Boa Vista (RR). Eles chegam desempregados e com fome. Depois, são acolhidos na Operação Acolhida, organizada pelo governo brasileiro Fábio Menegatti/Record TV

As famílias venezuelanas chegam com muitos jovens e crianças. A equipe da Record TV registrou crianças dormindo em gramados ou nas ruas Fábio Menegatti/Record TV

O analista de sistemas Alberto Falcon, de 40 anos, ficou desempregado na Venezuela e passou fome durante meses. Por isso, ele resolveu fugir para o Brasil e tentar uma vida melhor. “A minha intenção é ganhar algum dinheiro aqui e poder ajudar minha família'. Fábio Menegatti/Record TV

É muito comum cenas assim nas ruas da capital Boa Vista. Vários grupos de venezuelanos em calçadas ou gramados Fábio Menegatti/Record TV

A equipe encontrou essas duas mulheres com crianças na estrada. Elas saíram de Pacaraima (RR) em direção à Boa Vista. Percorreram boa parte do percurso a pé. Elas disseram que todo esforço vale a pena para fugirem da miséria e do desemprego da Venezuela. “Não tinha como viver mais lá'. Fábio Menegatti/Record TV

O repórter Fábio Menegatti conversou com a família durante o percurso até Boa Vista. E aproveitou também para bater um papo com Moisés, de sete anos. Uma criança cheia de sonhos que pretende estudar aqui no Brasil Fábio Menegatti/Record TV

Filas de venezuelanos quando chegam na fronteira em Pacaraima Fábio Menegatti/Record TV

As famílias são encaminhadas para casas e instalações com refeitórios, banheiros e áreas ao ar livre Fábio Menegatti/Record TV

Muitas crianças chegam desnutridas com as famílias venezuelas. Muitos jovens passaram fome e viveram em situação de extrema pobreza Fábio Menegatti/Record TV

Espaço dentro do abrigo para jovens e crianças Fábio Menegatti/Record TV

A equipe conversou com muitas famílias de venezuelanos. Muitos dizem: “Nós fugimos da fome, da miséria e do desemprego. Queremos buscar uma vida melhor para os nossos filhos, no Brasil'. Fábio Menegatti/Record TV Publicidade

Crise na Venezuela

Sob o regime ditatorial de Nicolás Maduro, a Venezuela enfrenta uma crise financeira em praticamente todos os setores econômicos. O salário mensal do setor privado é em média de 139 dólares (cerca de R$ 720), e os salários do setor público estão em torno de 14 dólares por mês (pouco mais de R$ 70), de acordo com o Observatório Venezuelano de Finanças.

Enquanto isso, os gastos mensais médios de uma família atingem cerca de 370 dólares por mês (R$ 1.910).

Cerca de 50% das famílias venezuelanas vivem na pobreza, de acordo com uma pesquisa nacional realizada pela Universidade Católica Andrés Bello, e 41% dos entrevistados disseram que pulam uma refeição por dia.