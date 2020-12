Plínio Aguiar, do R7

14 senadores divulgam carta contra reeleição de Maia e Alcolumbre A eleição da cúpula do Congresso Nacional está marcada para fevereiro de 2021. Ministros do STF irão julgar ação na próxima sexta-feira (4)

Presidentes Alcolumbre e Maia se cumprimentam Adriano Machado/Reuters - 03.02.2020

O grupo Muda Senado divulgou uma carta contra a reeleição de Davi Alcolumbre (DEM-AP) para o Senado e Rodrigo Maia (DEM-RJ) para a Câmara dos Deputados. A eleição da cúpula do Congresso Nacional está marcada para fevereiro de 2021.

“Consideramos que a alternância de poder é essencial para a democracia. O Congresso deve respeitar a Constituição Federal que muitos de seus antigos membros ajudaram a construir e à qual estará sempre submetido”, diz o documento, assinado por 14 senadores.

“O próprio artigo 59 do Regimento Interno do Senado Federal reproduz a parte final do dispositivo transcrito, ao dispor que “os membros da Mesa serão eleitos mandato de dois anos, vedada a reeleição para o período imediatamente subsequente”, acrescenta.

Nesse contexto, para os senadores, não há dúvidas de que não se pode ampliar o que o Constituinte expressamente restringiu. “Não há, portanto, qualquer omissão ou lacuna a ser preenchida pelo caminho da interpretação.”

A possível reeleição dos atuais presidentes do Senado e da Câmara é alvo de audiência no STF (Supremo Tribunal Federal). Os ministros irão analisar, a partir da próxima sexta-feira (4) a ação que questiona a ação. O processo foi motivo pelo PTB, partido aliado ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido).