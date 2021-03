25 anos de urna eletrônica: TRE-SP promove debate nesta sexta (26) Apresentadora Chris Lemos, do Jornal da Record, media painel às 15h40 sobre o desenvolvimento do sistema eletrônico de votação

Urna eletrônica foi adotada pela primeira vez nas eleições municipais de 1996 Antonio Augusto/Ascom/TSE

A adoção da urna eletrônica pelo sistema eleitoral brasileira completa 25 anos em 2021. A primeira vez em que o voto foi registrado por meio de um teclado numérico em vez de uma cédula de papel foi nas eleições municipais de 1996.

Chris Lemos, âncora do Jornal da Record Reprodução/R7

Para celebrar a data, o TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) promove nesta sexta-feira (26) uma série online de debates sobre o sistema eletrônico de votação com a presença de grandes nomes da comunicação e do setor jurídico.

A partir das 15h40, a jornalista Christina Lemos, do Jornal da Record, vai mediar um painel sobre “O desenvolvimento do sistema eletrônico de votação”, com jurista, ex-ministro da Justiça e ex-ministro do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) Torquato Jardim e o consultor em TI Eleitoral Paulo Camarão.

O evento será transmitido pelo canal oficial do TRE no YouTube. Podem receber certificado de participação todos os que fizerem inscrições no evento pelo Sympla.