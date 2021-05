3 em cada 4 pessoas conhecem uma vítima de covid no Brasil Levantamento da CNI mostra que preocupação com a pandemia cresceu. Brasil já passa dos 400 mil mortos pelo novo coronavírus

Brasil | Gabriel Croquer, do R7

Quase 90% dos brasileiros consideram grave ou muito grave a situação atual da pandemia Antonio Lacerda/EFE - 06.04.2021

De cada quatro brasileiros, três têm algum conhecido entre as mais de 400 mil vítimas de covid-19 no país, segundo levantamento da pesquisa “Os brasileiros, a pandemia e o consumo”, da CNI (Confederação Nacional da Indústria). O relatório, encomendado ao Instituto FSB, foi produzido a partir de pesquisa amostral com entrevista de 2.010 pessoas, entre 16 a 20 de abril.

Entre estes brasileiros que conhecem vítimas, mais da metade perdeu amigos, 25% se despediram de parentes e 15% tiveram colegas de trabalho mortos pela doença.

O levantamento também mostrou que cresceu a preocupação da população com a pandemia. A situação é considerada grave ou muito grave para 89% dos brasileiros. Além disso, 44% da população acreditam que o número de casos e mortes provocados pela pandemia de coronavírus vai aumentar ou aumentar muito nos próximos dois meses.

A idade mostra a diferença de expectativas dos brasileiros para os próximos meses: 53% da população de 16 a 24 anos acreditam que a contaminação vai piorar, 48% das pessoas entre 25 a 40 anos fazem a mesma avaliação, 40% da população entre 41 e 59 anos acham que o número de casos e mortes deve aumentar e 34% das pessoas com mais de 60 anos têm essa percepção.