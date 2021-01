"50 países já estão vacinando, e nós ainda não começamos", diz Baleia Candidato à presidência da Câmara com apoio de Rodrigo Maia está em campanha no Piauí nesta sexta para encontro com Wellington Dias (PT)

Raoni Barbosa/Divulgação

Candidato à presidência da Câmara, o deputado Baleia Rossi (MDB-SP) está em campanha nesta sexta-feira (8) no Piauí. Ao lado do presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e de outros parlamentares, ele chegou para um encontro com o governador Wellington Dias (PT), na sede do governo do Estado, Palácio de Karnak.

"Sou candidato de uma frente ampla de partido que às vezes pensam de forma diferente, mas que lutam para garantir os pilares da defesa da democracia, das instituições e da Câmara livre e independente e da Ciência, neste momento de angústia. Faremos todo o esforço pela vacina. Mais de 50 países já estão vacinando e a gente ainda não começou. Faremos todo o esforço para que a gente tenha a vacina o mais rápido possível".

O bloco de partidos que lançou a candidatura de Baleia é composto por partidos de centro, da esquerda e da direita: DEM, PT, PSL, MDB, PSB, PSDB, DEM, PDT, Cidadania, PV, PCdoB e Rede. Juntas, as siglas somam 261 parlamentares, mas em todas as legendas há dissidências.

Para partidos de centro e mais à direita, causa incômodo a aliança com o PT, e a primeira viagem de campanha de Baleia foi justamente a um estado do Nordeste, comandado por um petista. Seu principal concorrente e candidato apoioado por Bolsonaro, Arhtur Lira (PP-AL) também começou a campanha pelo Nordeste.