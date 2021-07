66% dos brasileiros consideram CPI muito importante, aponta pesquisa

Brasil | Plínio Aguiar, do R7

A- A+

Na imagem, sessão da CPI da Covid do Senado Marcos Oliveira/Agência Senado

Pesquisa do Instituto DataSenado, divulgada na última sexta-feira (16), aponta que a CPI da Covid é vista como muito importante para o país por 66% da população. O colegiado é pouco importante para 14% dos brasileiros e nada importante para 19%.

O instituto questionou aos entrevistados se souberam do funcionamento da CPI, instalada oficialmente em 27 de abril e que tem como objetivo investigar a atuação do governo federal no enfrentamento à pandemia e a aplicação de recursos federais por Estados e Municípios – 73% disseram que sim (ante 65% em maio) e 33%, não (contra 24% em maio).

De acordo com a pesquisa, 74% dos brasileiros julgam o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) como o principal responsável pela demora na compra de vacinas contra a covid-19. Em seguida, estão a Anvisa (8%), Congresso Nacional (6%), governadores (4%), e outros (1%).

Em contrapartida, 22% dos brasileiros consideram que a compra foi feita no momento certo. Segundo a pesquisa, 3% dizem que as vacinas foram adquiridas até mais cedo do que deveriam.

O instituto perguntou, ainda, sobre quais denúncias envolvendo a compra de vacinas contra o coronavírus ficaram sabendo: 73% disseram sobre o superfaturamento da Covaxin, 54% da tentativa de corrupção na compra da AstraZeneca, 28% do caso da CanSino, 5% falaram outras e 3% nenhuma delas.

A pesquisa ouviu 1.741 brasileiros entre os dias 13 e 14 de julho. As amostras, segundo o instituto, são totalmente probabilísticas e têm nível de confiança de 95%.