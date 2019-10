74% dos brasileiros da classe C apoiam Lava Jato, mostra pesquisa Levantamento inédito do Instituto Data Popular aponta que sete em cada dez entrevistados querem que força-tarefa tenha continuidade Lava Jato

Deltan Dallagnol, coordenador da Lava Jato em Curitiba Fernando Frazão/Agência Brasil

De acordo com levantamento feito pelo Instituto Data Popular, 74% dos brasileiros da classe C, considerando todas as regiões do Brasil, desejam que a Operação Lava Jato continue. Além disso, 51% avaliam a força-tarefa como ótima ou boa. No entanto, a pesquisa também revela que o apoio é seguido de uma visão crítica para 43% dos entrevistados, que afirmam que a operação prejudicou a economia do país.

Entre os que defendem a manutenção da Operação, a maioria é de mulheres (79%), com 35 a 44 anos (79%) e ensino médio e superior completos (79%). Outros 21% querem o fim da Lava Jato e 5% não souberam opinar.

Os que avaliam a força-tarefa como ruim ou péssimo são cerca de 27% do total. Apesar disso, a maioria dos entrevistados acredita que a Lava Jato é um importante instrumento de combate à corrupção (74%) e que políticos e empresários terão um comportamento mais honesto a partir da ação (57%).

No entanto, em outra frente, parcela considerável (53%) entende que juízes e promotores utilizam a Lava Jato para perseguir adversários políticos e que a força-tarefa comete muitos excessos, impedindo que os denunciados tenham direito à ampla defesa (42%).



Corrupção

O levantamento ainda aponta que grande parte dos entrevistados percebe corrupção nos três poderes e no empresariado brasileiro.

Outro dado de destaque é sobre o grau de corrupção: 92% opinaram que ela está muito presente no Poder Legislativo, 86% no Executivo, 80% no Judiciário e 87% entre os empresários.

