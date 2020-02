90% dos petroleiros devem manter atividade durante greve, decide TST

Petroleiros devem manter atividades durante greve REUTERS/Paulo Whitaker

O ministro do TST (Tribunal Superior do Trabalho) Ives Gandra Martins Filho determinou nesta terça-feira (4) que 90% dos funcionários da Petrobras mantenham-se em atividade e no desempenho normal de suas atribuições, em meio a uma greve de petroleiros iniciada no sábado (1º).

No documento, o ministro também determinou que os petroleiros abstenham-se de impedir o livre trânsito de bens e pessoas nas unidades da Petrobras e de suas subsidiárias.

Copyright © Thomson Reuters.