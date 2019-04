De Pietro Otsuka, do R7*

A 4 dias do fim do prazo, 9 milhões ainda não declararam IR 2019 Segundo Receita, 21 milhões de declarações foram feitas até ás 17h. Este é o último final de semana para contribuinte entregar o documento Imposto de Renda

9 milhões de brasileiros ainda não declararam o Imposto de Renda 2019 Segredos do Mundo

Até as 17h desta sexta-feira (26), a Receita Federal recebeu mais de 21 milhões de declarações do Imposto de Renda 2019.

De acordo com o supervisor nacional do IR, Joaquim Adir, a expectativa é de que 30,5 milhões de contribuintes entreguem o documento até às 23h59 do dia 30 de abril.

Leia mais: Antecipação da restituição do Imposto de Renda exige cautela

Para quem ainda não declarou o IR, vale a pena lembrar que estará sujeito à aplicação de multa. O valor mínimo é de R$ 165,74 e pode chegar até 20% sobre o imposto devido.

O envio do documento pode ser feito de três formas: pelo computador, por celular ou tablet ou por meio do Centro Virtual de Atendimento (e-CAC). Pelo computador, será utilizado o Programa Gerador da Declaração — PGD IRPF2019, disponível no site da Receita Federal.

Neste ano, o envio da declaração é obrigatório para os brasileiros que tiveram rendimentos tributáveis (como salário, aposentadoria e pensão) de mais de R$ 28.559,70 em 2018.

*Estagiário do R7 sob supervisão de Ana Vinhas