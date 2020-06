A cinco dias do prazo, 8 milhões não entregaram declaração do IR Órgão já recebeu 23,7 milhões de documentos, mas expectativa é que número chegue a 32 milhões até 30 de junho

Prazo termina em 30 de junho Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A cinco dias do fim do prazo de entrega, cerca de 8 milhões de brasileiros ainda não entregaram a declaração do Imposto de Renda para a Receita Federal até as 11h desta quinta-feira (25).

O órgão já recebeu 23.774.151 de declarações, mas a expectativa é de receber 32 milhões até o dia 30 de junho deste ano. Inicialmente o prazo terminava em 30 de abril, mas foi prorrogado devido a pandemia de coronavírus.

Para enviar a declaração, o contribuinte deve preencher o programa disponibilizado gratuitamente pela Receita.

Quem desrespeitar o prazo está sujeito a multa mínima de R$ 165,74 e máxima de 20% do imposto devido.

A Receita alerta para que o contribuinte não deixe o envio para última hora, para evitar problemas e atrasos.