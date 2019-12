A conversa entre Duvivier e hacker de Moro e membros da Lava Jato Em trocas de mensagens com Walter Delgatti, o humorista sugeriu invasão de aplicativos de mensagens de diretores da Globo e do governador do Rio hacker

Duvivier pediu para invadir celulares de autoridades

O ator e humorista Gregório Duvivier, do Porta dos Fundos, sugeriu que o hacker Walter Delgatti Neto invadisse os aplicativos de mensagens de diretores da Rede Globo, do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e do juiz federal Marcelo Bretas.

As informações contam no relatório final da PF (Polícia Federal) sobre a Operação Spoofing, que investiga a invasão dos celulares do ministro da Justiça, Sérgio Moro, e do coordenador da força-tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol.

De acordo com a PF, o conteúdo das conversas entre Duvivier e Delgatti foi encontrado em atalhos no computador do hacker, criados no dia 4 de junho de 2019, cinco dias antes dos primeiros vazamentos de conversas entre membros da Lava Jato pelo site Intercept Brasil.

Nos diálogos, Delgatti revela que "demorou dois dias para baixar 46 Gb de 'conversas e documentos' trocados entre os membros da Lava Jato. Após algumas trocas de mensagens, o humorista pergunta se o hacker "já pegou alguém da [Rede] Globo". Delgatti fiz que hackeava "50 por dia" e menciona o aplicativo do jornalista Willian Bonner, mas lamenta que as mensagens haviam sido todas apagadas.

"Gregório Duvivier pergunta a Walter Neto se ele já pegou alguém da (Rede) Globo. Walter diz que "tem bastante" e que "pega 50 por dia e acaba não lendo". Diz que pegou muita gente da Globo e que havia "pegado' o aplicativo do Bonner, porém não havia mensagens porque era tudo apagado, sendo que "muita gente" tinha o costume de apagar a mensagens. Continuando, Gregório ainda sugere nomes como Ali Kamel, Carlos Henrique Shoroder e afirma que "isso poderia ser bem forte", bem como fala que Witzel (Governador do Rio de Janeiro) e Breias (Juiz Federal) poderiam ser alvos", destaca o relatório da Operação Spoofing.

É neste momento que Duvivier sugere alguns nomes para hackear e afirma que "poderia ser bem forte". Entre os indicados aparecem o dos diretores de jornalismo da Rede Globo Ali Kamel e Carlos Henrique Schroder, do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e do juiz federal responsável pelas investigações da Lava Jato no Rio de Janeiro, Marcelo Bretas.

O relatório, no entanto, afirma que não localizou indícios de que Kamel, Schroder e Witzel tiveram os aplicativos de mensagens hackeados. Brettas, por sua vez, foi um dos alvos dos ataques, mas o registro encontrado pela investigação é de antes da sugestão dada pelo humorista.

O documento aponta ainda que Duvivier perguntou sobre "a família Bolso", em referência ao sobrenome do presidente Jair Bolsonaro e Delgatti responde que "não encontrou nada".

Ouvido pela PF, Duvivier negou ter sugerido ao hacker "que invadisse a conta de Telegram de qualquer pessoa, tendo apenas perguntado, por curiosidade, se ele tinha em seu material conteúdo de contas do Telegram baixados de uma série de pessoas conhecidas". Ele também apresentou uma cópia das mensagens trocadas entre ele e Delgatti.

"Analisando as mensagens entregues por Gregório Duvivier, verifica-se que ele teria recebido orientações do jornalista Glenn Greenwald para que não indicasse nomes para os "hackers' invadirem", aponta o relatório final da Operação Spoofing.

[15/07/2019 13:13:22] G: bom dia hacker

[15/07/2019 13:13:28] G: :)

[15/07/2019 13:13:47] G: passei a manhã com gtenn. vou trabalhar junto com ele na publicação do material

[15/07/2019 13:13:56] G: me fez baixar o signal. lo la

[15/07/2019 13:35:04] Luigi: Gahhhhh

[15/0712019 13:35:09] Luigi: Af simmmm

[15/07/2019 13:35:13] Luigi: Eu vou baixar signal aqui

[15/07/201913:35:41] Luigi: Chegando da faculdade eu vejo os Globo lá

[15/07/2019 13:36:11] Luigi: E encerra as sessões do seu telegram

[15/07/2019 13:36:21] G: Cara

[15/0712019 13:36:23] G: quanto a isso relaxa

[15/0712019 13:36:30] Luigi: Hahahaha

[15/07/20i9 13:36:35] Luigi: E seu amigo jornalista?

[15/07/2019 13:36:37] Luigi: Curtiu?

[15/0712019 13:36:41] G: nao tava pedindo pra Investigar nlnguem ta?

[15/07/2019 13:36:42] Luigi: A rapídez e eficácia

[15/07/2019 13:36:49] Luigi: Kkkkk

[15/07/2019 13:36:58] Luigi: Eu investigo porque eu quero

[15/07/2019 13:37:02] Luigi: E pro bem do Brasil

[15/07/2019 13:37:03] G: meu amigo curtiu. ele e o editor do greg news. vai apurar junto comigo

[15/07/2019 13:37:19] G: claro mas glenn me expllcou que nao posso nem falar nomes, haha

[15/07/2019 13:37:22] Luigi: E como vocé viu, assuntos particulares eu faço de conta que nem vi

[15/07/2019 13:37:24] G: tudo tem q partir de vc

[15/07/2019 13:37:27] Luigi: Sim kkkk

[15107/2019 13:37:34] G: sim vc me provou sua ética