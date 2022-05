A- A+

Não, o Putin e o Zelenski não são iguais. Esse assunto me chamou atenção na internet nesta semana. Um candidato à Presidência do Brasil colocou os dois líderes internacionais no mesmo patamar quando decidiu comentar os motivos da guerra na Ucrânia. Quando li, me deu uma certa angústia e achei melhor esclarecer alguns pontos porque isso demonstra algum desconhecimento do assunto.

Vladimir Putin é ex-diretor da antiga KGB, o atual FSB. O serviço secreto russo. O presidente russo sempre esteve acostumado com guerras e enviou o Exército do país para algumas desde que assumiu a Presidência. Aliás, esse só se tornou presidente por acaso depois de uma manobra política para antecipar as eleições na Rússia, o que prejudicou o partido adversário.

Civil ucraniano retirado de Mariupol: decisão de invadir país soberano foi de Putin Roman Pipilpey/EFE

O presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, tem uma história diferente. Era comediante e fazia um programa de televisão, não tinha muito entendimento prático de guerra e foi eleito com 73% dos votos contra o adversário pró-Rússia na época. Zelenski é judeu e, portanto, seria no mínimo antagônico comandar um governo "nazista" como Putin gosta de afirmar.

Tem mais uma diferença importante: Putin deu a ordem para invadir a Ucrânia. Zelenski nunca teve a intenção de invadir lugar nenhum. Aliás, essa decisão de Putin teve o estopim em 2014 quando o povo ucraniano foi às ruas derrubar o governo pró-Rússia da Ucrânia.

Os ucranianos não querem mais um governo que sofre influência de Putin. O povo sabia que o caldo podia entornar e entornou. Mas a culpa da guerra é do povo ucraniano? Não. É de Zelenski, que manteve o discurso de governar um país livre? Também não.

Podemos discutir os erros cometidos pelos dois líderes no processo diplomático e até na guerra de informação, mas a culpa por invadir um país soberano só tem um nome e não é o do presidente ucraniano.