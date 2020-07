À espera de resultado, Bolsonaro está bem, mas com febre baixa

Bolsonaro está com sintomas da covid-19 Isac Nóbrega/PR - 04.07.2020

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) acordou bem na manhã desta terça-feira (7), mas a febre baixa continua.

Bolsonaro espera o resultado do teste para a covid-19, que deve ser divulgado nesta terça. O presidente realizou o exame na segunda (6) no HFA (Hospital das Forças Armadas), em Brasília, após sentir os sintomas da doença.

Enquanto aguarda o resultado, o chefe do executivo cancelou a agenda da semana.

Depois de realizar exames, o presidente afirmou que o pulmão estava limpo. "Eu vim do hospital agora. Fiz uma chapa no pulmão. Está limpo. Fui fazer o exame da covid agora há pouco. Mas está tudo bem", disse. Além do teste para detecção do novo coronavírus, ele se submeteu a uma ressonância magnética.