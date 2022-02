'A gente advoga pela soberania dos países', diz Mourão sobre Ucrânia

A- A+

Mourão descarta possibilidade de confronto entre Ucrânia e Rússia Marcelo Camargo/Agência Brasil - 24.11.2021

O vice-presidente Hamilton Mourão negou, nesta quarta-feira (23), qualquer possibilidade de o Brasil reconhecer as províncias separatistas na Ucrânia e descartou riscos de confronto com a Rússia. "A gente sempre advoga pela soberania dos países", disse.

Para Mourão, o reconhecimento das regiões controladas por separatistas só seria possível mediante plebiscito. "O separatismo é algo complicado. Para haver separação seria necessário que isso fosse manifestado pela maioria étnica", defendeu.

O vice-presidente brasileiro acredita que as possibilidades de confronto entre Ucrânia e Rússia são remotas. "Não vejo predisposição das potências ocidentais de levar as coisas até as últimas consequências."

Posse no TSE

Em conversa com jornalistas, Hamilton Mourão falou ainda sobre a cerimônia de posse de Edson Fachin como presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

"Não fui para substituir o presidente. Fui convidado e aceitei o convite. Foi uma cerimônia longa", disse o vice-presidente.

Jair Bolsonaro (PL) alegou “compromissos preestabelecidos em sua extensa agenda” para não participar da posse do ministro, que ocorreu nesta terça-feira (22).

A justificativa do presidente foi enviada como ofício ao TSE na segunda-feira (21), assinada pela chefe do gabinete adjunto de Agenda do Gabinete Pessoal do Presidente da República, Cláudia Teixeira dos Santos Campos.