A Gente da Comunidade chega a mais de 55 mil pessoas no Brasil Ação simultânea do grupo, com advogados, médicos, enfermeiros, psicólogos e cabeleireiros levou fé e esperança a bairros carentes no dia 24 de fevereiro A Gente da Comunidade

Projeto A Gente da Comunidade fez ação simultânea em todo o país Divulgação

Visando a melhoria das condições sociais da população carente, o projeto A Gente da Comunidade, em parceria com o grupo Unisocial, realizou no dia 24 de fevereiro último, uma ação simultânea em todo o País.

A saber, no Brasil, milhões de pessoas vivem em situação de pobreza ou abaixo da linha extrema de pobreza.

Dessa forma, segundo a pesquisa Síntese de Indicadores Sociais (SIS), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2017, esse número atingiu 54,8 milhões (o que representa cerca de um quarto da população) e 15,3 milhões, respectivamente.

São milhões de pessoas que moram em comunidades carentes e sofrem com a falta de emprego e de infraestrutura. Também com a precariedade no atendimento de saúde e outros serviços sociais. Ainda mais e, principalmente, com a carência de comida, água potável e outros elementos básicos do dia a dia, por exemplo, roupas e medicamentos.

Promover a melhoria das condições sociais

Durante a ação simultânea, milhares de profissionais voluntários percorreram os bairros carentes. Eles levaram às comunidades serviços gratuitos prestados por advogados, médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, cabeleireiros, manicures e maquiadores.

Milhares de profissionais voluntários percorreram bairros carentes na ação Divulgação

O trabalho de mais de 15 mil voluntários e cerca de 2.500 profissionais alcançou, em apenas um dia, 55.559 pessoas em todo o Brasil.

Houve distribuição de presentes para adultos e crianças e entretenimento infantil. Ao mesmo tempo, atendimento nas áreas jurídica e médica e consulta com dentistas. Além de serviços de beleza e bem-estar (corte, escova, manicure, limpeza facial).

Ademais, aconteceram apresentações culturais de música e teatro, distribuição de lanches, doação de roupas e 7.505 cestas básicas. Houve também atendimento espiritual e foi realizada uma oração em favor dos presentes, com palavras de fé e esperança.

Unisocial

O Unisocial é formado pela união de voluntários de todos os grupos da Universal. O grupo se dedica a visitar comunidades de todo o País. E, também, levar amparo espiritual e doações de alimentos e brinquedos. Só em São Paulo, no último semestre de 2018, mais de 1.300 voluntários estenderam as mãos a mais de 21 mil pessoas. No total, 26,7 toneladas de frutas, legumes e verduras e 1.100 cestas básicas chegaram a elas.

A Gente da Comunidade

O projeto A Gente da Comunidade atua desde 2005 em cidades por todo o território brasileiro, promovendo eventos e ações sociais, estimulando a cidadania e promovendo a melhoria das condições sociais da população carente. Quer saber mais sobre as ações realizadas frequentemente pelo grupo ou se tornar um voluntário? Procure uma Universal mais próxima da sua casa e se informe com um pastor.