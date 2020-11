Do R7, com Reuters

'A gente se prepara pra tudo', diz Bolsonaro sobre prorrogar auxílio "A gente espera que não seja necessário e que o vírus esteja realmente de partida no Brasil", disse o presidente a apoiadores no Palácio do Planalto 'A gente se prepara pra tudo', diz Bolsonaro sobre prorrogar auxílio

Bolsonaro: "Tem que esperar as coisas acontecerem" Adriano Machado/Reuters - 27.10.2020

O presidente Jair Bolsonaro não descartou nesta terça-feira (24) uma nova prorrogação do auxílio emergencial, ajuda paga pelo governo federal aos vulneráveis até o final do ano como forma de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.

"A gente se prepara para tudo, mas tem que esperar as coisas acontecerem. [...] Esperamos que não seja necessário", disse o presidente em um vídeo editado publicado nas redes sociais após ser questionado por apoiadores a respeito da possibilidade de prorrogação do auxílio emergencial, que já foi estendido uma vez

Leia mais: 'Para o governo, não existe prorrogação de auxílio', diz Guedes

"Espero que não seja necessário porque é sinal de que a economia vai pegar e não teremos novos confinamentos no Brasil", acrescentou. "A gente espera que não seja necessário e que o vírus esteja realmente de partida no Brasil, tá okay?", emendou.

Nos primeiros meses da pandemia, o governo custeou um auxílio no valor de R$ 600 mensais para autônomos, desempregados e microempreendedores de baixa renda. A partir de setembro, o valor foi reduzido para R$ 300. Publicamente, o presidente sempre tem alertado para o impacto da ajuda nas contas públicas brasileiras e que um dia esse suporte vai ter que acabar.

A IFI (Instituição Fiscal Independente), órgão vinculado ao Senado, calcula que uma prorrogação, por quatro meses do auxílio emergencial, no valor de R$ 300, para cerca de 25 milhões de pessoas custaria aos cofres públicos cerca de R$ 15,3 bilhões.

Mais cedo, o secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, afirmou que ação do governo em caso de uma nova onda de coronavírus será "em escala muito menor" e disse existir espaço "praticamente zero" para a prorrogação do benefício.

"Sempre considerando que recurso é muito escasso. Já era escasso antes e agora é praticamente zero de espaço. Aprender e agir, é claro que provavelmente se tiver vai ser algo em escala muito menor", comentou Funchal.