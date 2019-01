A história do Rolls-Royce que transportou Bolsonaro e é usado por presidentes desde a década de 1950 Ele foi usado pela primeira vez durante o segundo governo de Getúlio Vargas, em 1953, durante as comemorações do Dia do Trabalho, em 1º de maio O automóvel conversível Rolls-Royce que transportou o presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michelle Bolsonaro na cerimônia de posse neste 1º de janeiro tem 66 anos. Foi usado pela primeira vez durante o segundo governo de Getúlio Vargas, em 1953, durante as comemorações do Dia do Trabalho, em 1º de maio, em Volta Redonda (RJ).

Jair Bolsonaro e primeira-dama Michelle Bolsonaro são transportados no Rolls-Royce Reuters/BBC NEWS BRASIL

De modelo Silver Wraith, o Rolls-Royce foi fabricado em 1952, na Inglaterra, e transportado por navio de Londres para o Rio de Janeiro, então capital brasileira, no ano seguinte. Desde então, pertence à Presidência da República e já conduziu todos os presidentes do Brasil, em diferentes ocasiões.

Foi usado pela primeira vez durante o segundo governo de Getúlio Vargas, em 1953, durante as comemorações do Dia do Trabalho, em 1º de maio, em Volta Redonda (RJ).

A partir de então, passou a ser tradicionalmente usado nas cerimônias de posse presidencial. A primeira vez que isso ocorreu foi com Juscelino Kubitschek, em 1956, ainda no Rio de Janeiro. Outros presidentes transportados pelo automóvel foram Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Além disso, o Rolls-Royce frequentemente conduz o presidente no desfile de 7 de setembro.

Há uma lenda de que o automóvel havia sido um presente da rainha Elizabeth 2ª, da Inglaterra, para o governo brasileiro. Porém, o escritor e historiador Lira Neto afirma na trilogia Getúlio que o Rolls-Royce foi encomendado pelo próprio Palácio do Planalto.

Em 2015, Dilma Rousseff desfilou no Rolls-Royce na cerimônia de posse do seu segundo mandato Agência Brasil/BBC NEWS BRASIL

O veículo também já conduziu presidentes e personalidades estrangeiros como a rainha Elizabeth 2ª, o ex-presidente francês Charles De Gaulle, e o astronauta russo Iuri Gagarin.

O uso do Rolls-Royce na posse de Bolsonaro era dúvida até momentos antes do desfile. No círculo próximo do presidente, havia quem temesse que o carro aberto oferecesse riscos a sua segurança. "Por mim, [Bolsonaro] seria [transportado pela Esplanada] no papamóvel, entendeu?", disse o ministro da Secretaria-Geral, Gustavo Bebianno, entrevista ao G1 em 10 de dezembro.

Quase setentão, o Rolls-Royce passa por manutenção regular, de uma a duas vezes por ano. Além disso, uma vez por semana, sai da garagem da Presidência e é dirigido por 20 minutos. No seu tempo de serviço, já rodou cerca de 30 mil quilômetros. Pode ser usado no modelo conversível ou fechado, transportando até 7 pessoas.

A placa é verde e amarela com os dizeres "Presidente da República". A exceção foi durante os governos de Dilma Rousseff, quando a placa foi substituída por "Presidenta da República".

Funcionários fazem a manutenção do Rolls-Royce da Presidência da República Ministério da Defesa/BBC NEWS BRASIL

