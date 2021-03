A polarização favorece os extremistas, afirma João Doria

A- A+

Apontado como um dos presidenciáveis do PSDB - o outro é o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite -, o governador de São Paulo, João Doria, disse que, caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se mantenha elegível e confirme a disposição de disputar o Palácio do Planalto em 2022, o cenário eleitoral vai mudar, mas as forças de centro não serão engolidas se "tiverem juízo".

Doria não descarta até mesmo a possibilidade de o PSDB apoiar um outro nome na sucessão presidencial do ano que vem. "Nada deve ser excluído. Uma aliança pelo Brasil não pode estabelecer prerrogativas de nomes", afirmou o governador em entrevista ao Estadão.

Como a decisão do ministro do Supremo Edson Fachin que devolveu os direitos políticos ao ex-presidente Lula afeta o campo político do centro?

Primeiro, é preciso saber se o ex-presidente Lula será candidato. A medida do Supremo traz um impacto muito grande no mundo da política, mas é preciso saber se o ex-presidente Lula tem disposição. Se ele confirmar que será candidato em 2022, então, o cenário político para a sucessão presidencial muda.

Muda como?

Estabelece desde já a polarização extremista entre (Jair) Bolsonaro e Lula, que é o que mais deseja o atual presidente.

A polarização também interessa a Lula?

Ao Lula resta saber. Ao Bolsonaro eu tenho certeza. Tem de perguntar para ele.

Com Lula no tabuleiro eleitoral, as forças de centro precisam acelerar o processo de escolha de um nome?

A polarização favorece os extremistas que destroem o País. Já destruíram uma vez e estão completando o serviço com Bolsonaro. Portanto, vejo como um impacto positivo para o centro democrático estar unido na defesa de um programa de governo que salve o Brasil dos extremistas.

Por que considera que o impacto seja positivo?

É preciso ver se os russos vão jogar a partida. Está todo mundo supondo. Caso o ex-presidente Lula tome a decisão de ser candidato, se configura uma conflagração para a eleição de 2022 de alto risco para o Brasil. O extremismo não traz uma solução conciliadora diante da pandemia e da gravidade dos efeitos na economia.

Teme que o centro seja engolido por essa polarização?

Se tiver juízo, não.

E o que significa ter juízo?

Capacidade de dialogar, formular um programa econômico e social para o Brasil e escolher um candidato que seja competitivo para disputar a eleição e, ao vencer, governe a Nação. Não basta a análise de popularidade, que é parte do processo. É preciso conciliar popularidade com capacidade. De nada vai adiantar ter um popular na Presidência da República que seja incapaz.

O antipetismo e o antibolsonarismo são duas forças que ainda dominam a política brasileira?

Não vou dizer que dominam, mas são latentes.

Qual é o momento de escolher o nome que vai encabeçar essa frente de centro?

No limite, até outubro deste ano. Caso contrário não haveria tempo de trabalhar esse nome nacionalmente.

O PSDB pode apoiar o candidato de outro partido?

Nada deve ser excluído. Uma aliança pelo Brasil não pode estabelecer prerrogativas de nomes.

Como o senhor avalia o impacto político das medidas restritivas causadas pela pandemia nas eleições de 2022?

Não há dúvida de que a pandemia vai impactar na decisão eleitoral. É a pior tragédia da história do Brasil nos últimos 100 anos. Em breve, vamos alcançar o número de 300 mil mortos. Não há tragédia mais triste do que 300 mil vidas perdidas.

O PSDB marcou para outubro as prévias para definir quem será o candidato do partido ao Palácio do Planalto...

Sou amplamente favorável às prévias. Elas fortalecem, somam e constroem candidaturas fortes para a disputa eleitoral. Aliás, sou filho das prévias. As duas únicas prévias feitas até hoje no Brasil foram feitas pelo PSDB em São Paulo, em 2016 e em 2018. Disputei e venci as duas.

Em 2014 e 2018, o PSDB reuniu um arco de partidos para disputar o Palácio do Planalto. Acredita que em 2022 esses partidos estarão reunidos em torno de uma candidatura de centro ou apoiarão Bolsonaro?

É possível, embora o ideal seja a conciliação. O fracionamento só atenderá ao interesse dos extremos.

O antipetismo ainda tem a mesma força que teve em 2018, ou o PT com Lula pode aglutinar as forças de oposição a Bolsonaro?

O governo Bolsonaro, em dois anos, provou a sua incompetência e fez da sua gestão um mar de fracassos e uma usina de mortes. Já provou, portanto, a sua incapacidade.

Como avaliou a decisão do ministro Edson Fachin?

O Brasil é muito maior que Lula e Bolsonaro.

As prévias do PSDB

O PSDB marcou para o dia 17 de outubro as prévias para a escolha de seu candidato à Presidência da República na eleição de 2022. A decisão foi publicada em resolução assinada pelo presidente nacional do partido, Bruno Araújo, ontem. Até o momento, dois nomes da sigla se apresentaram: os governadores de São Paulo, João Doria, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. A inscrição formal dos postulantes será em agosto.

"Chegou a hora de o partido ter vitalidade interna com o olhar permanente no diálogo com os demais protagonistas do centro", disse Araújo ao Estadão. Questionado sobre a eleição interna, Doria afirmou ser "amplamente" favorável ao mecanismo. "Sou filho das prévias. Disputei duas vezes e venci ambas", declarou o tucano. Procurado para comentar o assunto, Eduardo Leite não se manifestou até a conclusão desta edição.

De acordo com a resolução, o calendário das prévias tucanas terá início no dia 30 de abril, data-limite para a constituição da Comissão Partidária para Prévias. As regras deverão ser aprovadas pela Executiva Nacional do partido até 15 de junho.

O período entre os dias 1º e 10 de agosto será destinado à inscrição dos pré-candidatos, que poderão iniciar propaganda intrapartidária a partir do dia 1º de setembro.

