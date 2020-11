A preocupação com a saúde mental de professores e alunos é tema do Estúdio News deste sábado (07) Os desafios do ensino a distância e planejamento para a retomada

Mário Volpi, Gustavo Toledo e Gabriel Teixeira Divulgação

O retorno às aulas presenciais tem trazido à tona a preocupação com a saúde mental de professores e alunos, e a educação a distância mostra que ainda há muitos desafios no processo de ensino-aprendizagem. Mário Volpi, coordenador do programa de cidadania dos adolescentes do UNICEF no Brasil e Gabriel Teixeira, professor e sociólogo, porta-voz da Rede de Educadores em Luta falam sobre o assunto, no Estúdio News deste sábado (07).

Sobrecarga de trabalho dos professores, aprendizagem prejudicada e temas relacionados à violência doméstica, abusos e maus tratos de crianças e adolescentes demandam uma reflexão profunda e a definição de uma estratégia para se fazer o retorno gradativo à escola. Porém, o medo e a sensação de insegurança são pontos que também necessitam de atenção.

“A sensação é de muita insegurança, sobretudo nas escolas públicas que tem estrutura mais deficitária, muitas escolas não tem água, não tem papel no banheiro, as condições são muito variadas, são muito diversas para cada região do país. Isso cria um clima de bastante receio que percebemos quando professores chegam para os atendimentos psicológicos muitas vezes com crise de pânico, com crise de ansiedade, já sobrecarregados pelas rotinas estafantes de trabalho acrescida da insegurança e do receio de retorno às aulas presenciais nesse momento”, afirma Teixeira.

Para Volpi, planejamento e diálogo são fundamentais para enfrentar o retorno às escolas.

“Os professores vão precisar se preparar para enfrentar realmente uma onda que é bem significativa de crianças e adolescentes desmotivados, com sintomas de angústia, de depressão, de falta de sentido para fazer as coisas e se empolgar com o conhecimento. Estamos insistindo em três elementos que os professores e os próprios adolescentes, como educadores de pares entre eles, possam dialogar”.

