Abandonado, Rodoanel Norte vira área de lazer, invasões e entulho

Barracos são montados nas laterais das pistas do Rodoanel Edu Garcia/R7

O trecho Norte do Rodoanel, que foi prometido para 2014 como uma importante via para desafogar o trânsito na capital paulista, está completamente abandonado com as obras incompletas. As pistas e viadutos que seriam uma alternativa à Marginal Tietê viraram palco de descarte de entulho e abrigo para moradores de rua. As partes mais limpas são usadas por habitantes da Zona Norte e de Guarulhos como áreas de lazer. E no entorno, as invasões crescem a cada dia.

O R7 percorreu um trecho da obra que cruza a Rodovia Fernão Dias na última quarta-feira (31) e constatou que tudo isso acontece sem a presença de nenhum tipo de fiscalização ou interdição.

A rodovia de 44 km de extensão é a maior obra de infraestrutura do estado e o último trecho que falta para fechar o Rodoanel da Grande São Paulo, já que os demais já estão em funcionamento. A obra é esperada não apenas por ser uma alternativa à Marginal Tietê, mas por facilitar o acesso a estradas e ao aeroporto de Guarulhos.

A construção começou já com atraso em 2013, orçada em cerca de R$ 10 bilhões em valores atualizados. Ao longo dos anos, denúncias de fraudes e superfaturamento acompanharam a obra. Funcionários da Dersa, empresa do governo de São Paulo responsável pelo empreendimento, foram acusados de fraude, e o ex-presidente da companhia foi preso.

Os canteiros começaram a ser abandonados ainda na gestão Geraldo Alckmin. Os primeiros trechos afetados foram os que estavam a cargo das empreiteiras OAS e Mendes Júnior, que acabaram denunciadas na Operação Lava Jato por fraudes na Petrobras e entraram em recuperação judicial. Os contratos foram rescindidos pelo governo de São Paulo. Em março deste ano, os demais lotes foram abandonados, e a gestão João Doria (PSDB) estuda como retomar a construção.

Em um dos últimos canteiros abandonados, no entroncamento entre o Trecho Norte e a Fernão Dias, a degradação já pode ser vista à distância. Uma enorme quantidade de entulho se acumula em uma alça do complexo viário, acessada por quem trafega na Fernão Dias no sentido Belo Horizonte e vai entrar em bairros vizinhos.

O coletor Ananias Santos, morador da Vila Galvão, em Guarulhos, afirma que passa diariamente pelo local para ir ao trabalho e que é constante a presença de caminhões despejando restos de construção. “À noite acontece de tudo embaixo do viaduto. Despejo de lixo, gente usando droga. A região está ficando degradada”, afirma.

Morador reclama de pilha de entulho e afirma que caminhões despejam lixo de madrugada Edu Garcia/R7

Lazer

Se do lado debaixo dos viadutos a sujeira é comum, do lado de cima são os moradores da região que tomam conta do espaço. Apesar de as pistas não estarem concluídas e ainda haver trechos de terra, os vizinhos acabam usando de forma improvisada as partes mais adiantadas da obra.

Tiago e Adriano pedalam pelo Rodoanel aproveitando ausência de veículos Edu Garcia/R7

O técnico em informática Adriano Petrini e o motoboy Tiago Sarkis, moradores do Tucuruvi, na Zona Norte, vão três vezes por semana pedalar no local e comemoram o fato de a pista proporcionar algo raro em São Paulo: a possibilidade de não ter que disputar espaço com os carros. Eles afirmam que é possível praticar esportes sem ser incomodado e que não há assaltos. Ainda assim, os esportistas lamentam o atraso na obra porque também possuem veículos e gostariam de poder usá-los no Rodoanel.

“É gostoso pedalar aqui. Mas essa paralisação prejudica todo mundo que espera poder viajar. Eu poderia estar usando para chegar rapidamente à Rodovia dos Imigrantes em viagens para o litoral, e a outras estradas em viagens para o interior. Isso ainda vai ter que esperar”, afirma Adriano Petrini. Outro uso comum de lazer é nos finais de semana, quando crianças vão às pistas para empinar pipas.

Quem usa a área como parque divide o espaço com moradores de bairros da região ou de áreas invadidas que crescem constantemente em plena Serra da Cantareira, que é cortada pelo Trecho Norte. Eles usam as pistas buscando atalhos entre bairros de São Paulo e Guarulhos. Alguns levam ferramentas e outros materiais usados na montagem dos barracos, como o pedreiro Adão Nogueira, de 51 anos. “Emprestei a enxada para o pessoal preparar o terreno”, contou.

Na quarta-feira (30), duas casas improvisadas com lonas e madeiras eram montadas a cerca de 200 metros da Rodovia Fernão Dias. Há também casos de moradores de rua que dormem sobre os viadutos em barracos mais improvisados.

Trecho Norte vai completar anel em torno da Grande São Paulo Arte/R7

Retomada

A Secretaria de Logística e Transporte do estado de São Paulo, à qual a Dersa está vinculada, afirma que o governo contratou o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), que é referência no setor, para estudar a atual situação da obra em um prazo de 180 dias.

Leia mais: Compromisso é retomar obras do Rodoanel, diz secretário de SP

“É um passo para que o Estado possa retomar este empreendimento, dentro da forma da lei, com segurança para assim concluir o Rodoanel Mario Covas e entregá-lo o quanto antes à população”, informou a secretaria.

O instituto vai avaliar o que falta fazer e também as condições das obras já finalizadas. Parte delas poderá ter que ser refeita, o que deverá atrasar ainda mais a conclusão do Rodoanel. O jornal "Folha de S. Paulo" revelou em 2018 que empreiteiras que fizeram o projeto do trecho norte do Rodoanel (e não a construção) enumeraram uma série de falhas na execução. Entre elas estavam a espessura muito fina do revestimento de túneis, infiltrações e até o risco de queda de uma torre de transmissão de energia que abastece Guarulhos. Questionada pelo R7, a Secretaria de Transporte não comentou se a Dersa tem possíveis estudos indicando problemas na construção.

Em relação às ocupações irregulares, a secretaria informou ainda que a Dersa está tomando todas as medidas legais para a desocupação das áreas que pertençam ao Estado.

A pasta não informou se toma medidas em relação ao entulho que é jogado na região. O R7 também procurou a Prefeitura de São Paulo em relação ao descarte, e a administração municipal afirmou que a responsabilidade pela limpeza do local é da Dersa.