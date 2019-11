Abertura comercial brasileira será gradual, diz Guedes a deputados

Guedes: "vamos soltar a indústria estrangeira em cima da nacional" Adriano Machado/Reuters - 5.11.2019

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quarta-feira (20) que a abertura comercial brasileira será gradual. O recado foi dado em almoço com a Frente Parlamentar da Química, em um restaurante de Brasília.

"Disse para os parlamentares não se assustarem com processo de abertura, é gradual. Não vamos soltar a indústria estrangeira em cima da nacional", disse Guedes, na saída do encontro.

O ministro não quis responder a perguntas de jornalistas sobre a alta na cotação do dólar nem comentar as declarações do presidente Jair Bolsonaro, que nesta manhã disse que gostaria que a cotação ficasse abaixo de R$ 4. "O presidente disse que é pra perguntar de dólar pro Roberto Campos Neto presidente do Banco Central", desconversou Guedes.

Na conversa com os parlamentares, Guedes lembrou ainda as medidas adotadas para reduzir o preço do gás natural — chamadas por ele de choque de energia barata — e de outras medidas que podem beneficiar a indústria. "Estamos reduzindo juros e vamos reduzir impostos. Trabalhamos para reindustrializar a indústria brasileira", completou.

Guedes ficou no local por quase três horas. Segundo participantes do evento, ele falou das medidas e reformas que o governo vem adotando e escutou sugestões dos parlamentares. "Ele estava sem pressa e tranquilo, nem parece que é ministro", comentou um parlamentar.

