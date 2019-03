Do R7

Abertura do Consulado Honorário da Guiné Bissau em São Paulo Cônsul Honorário Luiz Fernando Del Valle destacou o trabalho de interação do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Guiné Bissau junto ao Itamaraty

O cônsul Luiz Del Valle (primeiro à esq.) e André Dias (no centro), da Record TV, no coquetel de abertura do Consulado Honorário da Guiné Bissau e SP Foto: Karina Lajusticia

A convite da Embaixada da República da Guiné Bissau no Brasil, o Superintendente Institucional da Record TV, André Dias, representou a emissora no coquetel de abertura do Consulado Honorário da Guiné Bissau em São Paulo.

Em seu discurso de boas-vindas, o Cônsul Honorário Luiz Fernando Del Valle agradeceu a presença dos representantes das Câmaras Comerciais, dos representantes dos Consulados, da Comunidade Guineense e destacou o trabalho de interação do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Guiné Bissau junto ao Itamaraty, para o estabelecimento desta representação diplomática em São Paulo.

Durante a cerimônia, Cândido Barbosa, diretor dos assuntos jurídicos e consulares do Ministério dos Negócios Estrangeiros falou sobre as dificuldades enfrentadas pela Comunidade Guineense e adiantou agradecimentos a Del Valle pelo trabalho e assistência consular que dará, sobretudo, para regularização da documentação dos guineenses residentes em São Paulo.

— Ao Cônsul Honorário, peço um especial favor no exercício de suas funções: que faça um trabalho, junto a nossa Embaixada, de levantamento de suas dificuldades e comunique, o mais urgente possível, à Direção-Geral de Assuntos Jurídicos e Consulares do Ministério dos Negócios Estrangeiros, ressaltou.

André Dias prestigiou o evento acompanhado da assessoria executiva institucional da Record TV.